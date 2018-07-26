"Попа как орех, просится на грех": Вика из НеАнгелов выложила голое фото из салона красоты

На снимке певица лежит на массажном столе, выпятив ягодицы.
Солистка украинского дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха опубликовала в Instagram фото из салона красоты, на котором она позирует обнаженной.
"Делюсь ещё одним способом поддержания фигуры и тонуса кожи - это конечно же массаж. Стараюсь "отдавать своё тело" в руки массажиста", - подписала фото Смеюха.
На снимке певица лежит на массажном столе, выпятив ягодицы.
Подписчики Виктории пришли в восторг от фото.
"Прям как в порно", - пишет mufasa_8848.
"Вот это аэродинамика...Блеск!!!" - отметил dima_vylegzhanin13.
"Твоя попа как орех так и проситься на грех..,.", - написал osipenko_maksim.
"Жёсткач, ну это сильно уже, орех от бога", - написал gennady_genadievich.
Впрочем, некоторое пользователи возмутились публикацией.
"Как была Вика дурой , так и осталась ей. И дело не в фото)). Уровень интеллекта- 5 ей девочки. Печалька...((((" - написала natalyamirny.
"Какая пошлая фотка", - пишет mr_offi.
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