Девушка дня Instagram: эффектная красотка с идеальной фигурой Мэдисон Грейс

Модель и блогер Мэдисон Грейс родом из Лос-Анджелеса. Девушка часто делится фото в купальниках и нижнем белье, демонстрируя свою идеальную фигуру. Не удивительно, что многие бельевые бренды хотят сотрудничать с ней.

Девушка любит путешествовать, и выкладывает соблазнительные фото в Instagram.