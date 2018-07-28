"Роксолана" Мерьем Узерли кардинально сменила имидж

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами новостью – она будет сниматься в новом сериале, и для роли ей нужно сменить цвет волос.

Узерли, которую привыкли видеть рыжей в сериале "Великолепный век", теперь стала жгучей брюнеткой. В таком образе ее сложно узнать, и ей больше идет светлый цвет волос, отметили поклонники.

"Зачем волосы покрасила в черный? Не подходит", "Тебе идет только рыжий цвет", "Очень жаль, что перекрасила", - отреагировали юзеры.

Ранее "Роксолана" Мерьем Узерли разочаровала фанатов "пельменями" на лице.