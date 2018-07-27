"В груди не то": платье Ани Лорак на открытии фестиваля "Жара" вызвало странный интерес фанатов

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась снимками с международного музыкального фестиваля "Жара",который ежегодно проходит в Баку.

На одних фото, которые певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует на красной дорожке в синем платье в пол.

На других снимках она запечатлена с Настей Каменских, Никитой Алексеевым, также певица не могла обойтись без фото с Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым

Поклонники по-разному отреагировали на образ певицы: одни расхвалили ее наряд, другие же посоветовали сменить стилиста.

"Шикарна! Воплощение женственности, гармонии и обаяния", "Цвет платья просто огонь! Лорак как всегда шикардос", "С платьем и макияжем все прекрасно, но жаль возраст выдает морщинистая шея!", "Это платье ужасное!", "Ужасно одета. Ну и постарела, конечно", "Что-то с платьем...в груди не то..", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак ответила на выпады хейтеров в соцсетях.