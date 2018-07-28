Девушка дня Instagram: яркая модель с естественной красотой Сара Монтазами

Сара Монтазами - фешн и тревел блоггер, девушка в партнерстве с сестрами владеет маркой одежды.

Она также выступает в качестве модели, и рекламирует одежду и купальники популярных дизайнеров. Сара активно ведет свою страничку, куда регулярно публикует свежие снимки.