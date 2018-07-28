Откровенные наряды и сексуальные танцы: Шакира поразила фанатов клипом с певцом Малума

Известная колумбийская певица Шакира и певец Maluma представили совместный клип на трек "Clandestino".

Ролик появился на YouTube-канале певицы, меньше чем за день он собрал более 3,5 миллионов просмотров.

41-летняя артистка записала дуэт с 24-летним певцом в третий раз. Горячий танцевальный клип снимали на испанском побережье, режиссером стал Жауме Де Лайгуаны.

На испанском языке название песни "Clandestino" означает "подпольное" или "запретное". Судя по клипу, речь идет, о любви – артисты флиртуют друг с другом, и Шакира сексуально танцует на берегу океана.

Ранее Шакира и Жерар Пике стали жертвами дерзкого ограбления.