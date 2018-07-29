"Какая красотка!": сексуальная жена Ступки похвасталась стройной фигурой

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она показывает свою фигуру.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в купальнике, демонстрируя подтянутый живот и стройные формы, которыми восхитились ее поклонники.

"Какая Вы красотка! Бомба просто", "Секси!", "Красотка!", - расхваливали подписчики.

Ранее Полина Логунова в пикантных позах продемонстрировала совершенную фигуру.