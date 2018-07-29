Украинская секс-бомба Даша Астафьева радикально обновила имидж: фото

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева радикально осветлила свои волосы.

Снимок в обновленном образе она опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram.

"Преклоняю колено перед силой воли охраны в нашем доме", - подписала Астафьева снимок.

"Даша, вы восхитительная красавица"; "Вообще не узнала"; "Какая ты тоненькая"; "Очень красивая", Трісочка (Щепочка – "Главред")", − начали массово выражать свой восторг фанаты.

Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему покинула состав группы Nikita, а также удивила поклонников эротической выходкой на концерте.