Девушка дня Instagram: горячая мексиканская модель Фиона Баррон

Фиона Баррон - мексиканская фотомодель. Девушка родилась 27 сентября 1999 года в Мексике. В феврале 2014 года она загрузила первое фото в Instagram, с тех пор она стала привлекать подписчиков красивыми фото в купальниках.

Известно, что она крутила непродолжительный роман с Джастином Бибером, что прибавило ей еще больше популярности в Сети.