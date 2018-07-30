Сексапильная Астафьева обнажилась перед объективом фотографа: фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева приняла участие в новой фотосессии, где в обольстительном женском белье показала свои прелести.

Автором фотосета стала девушка под никнеймом "nickyashika". Снимки Астафьева опубликовала в Instagram.

Певица для создания сексуального образа использовала прозрачное белье черного цвета, которое прикрывало ее грудь формально, позволяя все рассмотреть в деталях. Образ подчеркивала черная атласная накидка и длинные кудрявые волосы певицы.

В качестве локации знаменитость использовала обветшалый подоконник, который придал фотографиям особый шарм.

"Женственность, сексуальность, красота! Без ума от Вас!", "Огонь. Конечно, сплошной секс", "Шикарная", "Даша, вы просто космос. Вы для меня идеал", "Я вами восхищаюсь! Эталон женской красоты!", - написали поклонники Астафьевой в комментариях.

Напомним, ранее певица показала снимок в радикальном образе – Астафьева примерила образ роковой блондинки.