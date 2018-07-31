Девушка дня Instagram: развратная рыжая бестия Юлия Ярошенко

Рыжеволосая модель из Москвы Юлия Ярошенко однозначно знает, как заставить мужчину вспотеть. Девушку среди миллионов моделей выделяет специфическая красота: у девушки длинные рыжие волосы, большие зеленые глаза и большое количество веснушек.

Благодаря своей подтянутой фигуре и нестандартной внешности, ее уверенность перед камерой и свободные движение, несмотря на обнаженность, покоряют фотографов с первого взгляда.