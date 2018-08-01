Девушка дня Instagram: грудастая серфингистка Элли-Джин Коффи

Элли-Джин Коффи - профессиональная серфингистка из Австралии. Коффи входила в топ-20 мирового рейтинга серфингистов.

Однако девушка стала звездой Сети не только благодаря своим спортивным достижениям – каждое ее фото вызывает "аппетит" у представителей противоположного пола. Коффи – обладательница внушительного бюста и внушительных форм.