"Попа как орех": Наталья Могилевская похвасталась спортивной фигурой

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась с подписчиками фото с тренажерного зала.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором запечатлена в спортивной форме и в пикантной позе.

"Доброе утро! И я снова в Киеве. Прокачиваю силу воли!", - отметила певица.

Поклонники заметили, что артистка не зря проводит столько времени в зале, и работает над собой.

"Шикарная женщина. Пример для всех!", "Худышка!", "Хорошая поза", "Губки бантиком, попа как орех, мордашка супер милая", - расхваливали подписчики.

Ранее Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру.