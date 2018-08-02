Бывшая участница "ВИА Гра" показала пикантный снимок без белья

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала пикантный снимок без белья, и рассказала об опыте откровенных сьемок.

Певица, которая часто балует подписчиков пикантными кадрами, поделилась в Instagram, что для того, чтобы заполучить эстетически красивое эротическое фото, ей вовсе не нужно раздеваться. По словам Котовой, она надевает тонкие стринги телесного цвета, которые фотограф убирает в фоторедакторе.

"Мужчины ставят сердечки и скромно пишут "Вау!", женщины по ходу дела давят на газ и без тормозов пишут все, что придет им в голову. Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше. Затереть трусики для фотографа – не проблема, проблема женщин в другом – отличить пошлость от легкой эротики. Лично я никогда эту тонкую грань не перехожу", - отметила Котова.

Ранее Татьяна Котова поделилась обнаженным фото.