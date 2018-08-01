Изменил не впервые: СМИ разузнали подробности похождений мужа Ани Лорак

Мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу поймали на измене с молодой киевлянкой Яной Беляевой. Супруг артистки обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, и гладил внутреннюю сторону бедра. Сама исполнительница до сих пор не прокомментировала случившееся, ровно как и Мурат.

Однако нашлись очевидцы, которые уверяют: это не первые похождения Налчаджиоглу, передает "СтарХит".

По словам инсайдеров, Мурат до встречи с Лорак был обычным служащим в турецком отеле. Кроме того, именно благодаря певице у него появился собственный бизнес – четыре ресторана. Также инсайдеры утверждают, что он употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения.

По версии инсайдера, новую возлюбленную Яну Беляеву Мурат забрал из пригорода, и теперь в столице снимает ей квартиру, кроме того, за счет мужа Лорак она успела сделать несколько пластических операций.

Отмечается, что Лорак знает об изменах Налчаджиоглу, однако ради дочери пытается сохранить брак.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее в Сети жестко отреагировали на любовницу мужа Ани Лорак.