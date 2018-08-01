Самая дорогая бикини-модель "сверкнула" попой в откровенном купальнике: фото

Известная-модель Кэндис Свейнпол, недавно ставшая матерью и признанная самой дорогой бикини-моделью в мире, отдыхает в Бразилии, где продолжает демонстрировать свою фигуру-"кормилицу".

Девушка, с 2010-го являющаяся "ангелом" Victoria's Secret, попала под объективы папарацци практически сразу после того, как ее подвергли критике за набор лишнего веса после родов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свейнпул заинтриговала родинкой на обнаженной груди.