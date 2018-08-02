Девушка дня Instagram: горячая искусительница Сусанна Канциан

Итальянская модель Сусанна Канциан начала свою карьеру в 16 лет и одновременно училась в школе химии в Риме. Девушка быстро стала участником нескольких рекламных кампаний, в конечном итоге подписав контракт в Майами с Elite Model Management.

Сейчас Сусанна соблазняет подписчиков пикантными фото в стиле ню, радуя их своей стройной фигурой.