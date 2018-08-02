"Вместо голоса что-то другое показывает": Виталий Козловский "взорвал" Сеть голым фото

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, на котором показал себя во всей красе.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором позирует на турнике голышом. Интимное место артист прикрыл сердечком.

"Я жестко повис на любви! А вы на чем висите?", - спросил фанатов голый певец.

Внимательные поклонницы артиста обратили внимание на то, что сердечко на этом фото значительно больше, чем на снимке в 2017 году.

"Тут сердечко-то побольше. За пол года выросло?", "С Волочковой были бы идеальной парой", "Тело проработано идеально", "Можно было сердечком и не прикрывать... Интересно же...", "Виталька, не преувеличивай… Мог бы и сердечко поменьше нарисовать", "Та в трусах он, вы чего? Был бы без - прикрывал бы сердечком поменьше", "Надо скинуться на трусы, а то парень вместо голоса что-то другое показывает", - отметили подписчики.

Ранее Виталий Козловский взволновал фанаток снимками с пляжа.