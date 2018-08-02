"Вместо голоса что-то другое показывает": Виталий Козловский "взорвал" Сеть голым фото

Вчера, 10:38

Артист поделился пикантным снимком голышом.

Виталий Козловский поразил фанаток откровенным фото

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, на котором показал себя во всей красе.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором позирует на турнике голышом. Интимное место артист прикрыл сердечком.

"Я жестко повис на любви! А вы на чем висите?", - спросил фанатов голый певец.

Виталий Козловский поделился "голым" фото

Внимательные поклонницы артиста обратили внимание на то, что сердечко на этом фото значительно больше, чем на снимке в 2017 году.

"Тут сердечко-то побольше. За пол года выросло?", "С Волочковой были бы идеальной парой", "Тело проработано идеально", "Можно было сердечком и не прикрывать... Интересно же...", "Виталька, не преувеличивай… Мог бы и сердечко поменьше нарисовать", "Та в трусах он, вы чего? Был бы без - прикрывал бы сердечком поменьше", "Надо скинуться на трусы, а то парень  вместо голоса что-то другое показывает", - отметили подписчики.

Фото, на котором сердечко на интимном месте поменьше размером

Ранее Виталий Козловский взволновал фанаток снимками с пляжа.

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фото певец Виталий Козловский
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