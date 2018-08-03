Девушка дня Instagram: сексапильная модель Playboy Китриша

Китриша - арт-модель, которая ныне проживает в Милане, Италия. 22-летняя девушка снималась в фотосессиях для журналов Playboy Италии, Мексики и Филиппин.

Китриша балует подписчиков откровенными фото в стиле ню, выставляя напоказ свои прелести.