"А где трусики?": голая Настя Каменских без цензуры показала шикарное тело

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, впечатлила поклонников очень откровенным фото, которое сделал для нее Потап солнечным утром.

Голая Настя Каменских вызвала бурную реакцию на свое откровенное фото в Instagram.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - пишет она.

Настя Каменских снялась совершенно голая пока она заходит в бассейн. На фото Настя запечатлена с расставленными руками заходя в воду совсем голой - камера отлично захватила ее стройную талию, идеальные линии тела и едва заметные белые линии от трусиков на ягодицах.

Поклонники не смогли до конца разобраться - это бассейн у нее дома, или где-то в гостинице из-за того, что так и не сконцентрировались на заднем фоне.

Настя Каменских / Instagram

"Меня б муж за такие фото в соц сетях, разорвал бы",

"Достала уже...раньше голосом брала, сейчас уровень - ягодицы",

"Настя как тебе идёт костюм Евы",

"Них у себе !))) а есть ссылки на фул?"

"И фигура очень аппетитная ", "Красотка", "Океан ніжності",

"Ого !!!! Настюша а где трусики? Неужели Потап?"

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