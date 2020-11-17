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"А как же коронавирус?": Камалия открыла кафе с караоке в центре Киева

17 ноября 2020, 12:51

Певица Камалия похвалилась открытием своего кафе быстрого питания с караоке в бизнес-центре в столице Украины.

Камалия открыла ресторан в Киеве
Камалия открыла ресторан в Киеве / instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия после того, как переболела коронавирусом, решила открыть в Киеве свой ресторан. Певица показала фото с открытия заведения в бизне-центра на Подоле. Судя по вывескам, подавать будут здоровую еду в стиле фаст-фуда.

Кроме того, Камалия обещает караоке на разных языках, праздники и корпоративы в своем заведении. На фото она позирует также с мужем и огромным букетом цветов.

"Спасибо, дорогой Захур, за эти цветы и поздравления по случаю открытия моего кафе и кафе в бизнес-центре на Подоле. Это уютное местечко, где можно проводить корпоративные мероприятия, мастер-классы, тематические мероприятия, дни рождения; просто вкусно пообедать или поужинать с друзьями или любимым человеком, спеть в караоке на русском, украинском, английском и даже на индийском языках", - обещает Камалия.

  • Камалия открыла ресторан в Киеве instagram.com/kamaliyaofficial/
  • Камалия открыла ресторан в Киеве instagram.com/kamaliyaofficial/
  • Камалия открыла ресторан в Киеве instagram.com/kamaliyaofficial/
  • Камалия открыла ресторан в Киеве instagram.com/kamaliyaofficial/
  • Камалия открыла ресторан в Киеве instagram.com/kamaliyaofficial/

Поклонники завалили ее поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего. Однако, были люди, которые обратили внимание на то, что открытие прошло как раз к разгару заражаемости коронавирусом и введению карантина выходного дня.

"При коронавирусе меньше посещать общественные места", "а як же коронавірус?", "Давно люблю эту даму, просто как женщину .", "С удовольствием приедем, как будет возможность прилететь в Украину", "Молодцы, удачи и всего наилучшего", "Удачи Вам!!! Обязательно зайдем. К тому же... живем на Подоле", - пишут в комментариях.

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  • Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
Камалия коронавирус в Украине Коронавирус Киев
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