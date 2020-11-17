"А как же коронавирус?": Камалия открыла кафе с караоке в центре Киева

Камалия открыла ресторан в Киеве / instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия после того, как переболела коронавирусом, решила открыть в Киеве свой ресторан. Певица показала фото с открытия заведения в бизне-центра на Подоле. Судя по вывескам, подавать будут здоровую еду в стиле фаст-фуда.

Кроме того, Камалия обещает караоке на разных языках, праздники и корпоративы в своем заведении. На фото она позирует также с мужем и огромным букетом цветов.

"Спасибо, дорогой Захур, за эти цветы и поздравления по случаю открытия моего кафе и кафе в бизнес-центре на Подоле. Это уютное местечко, где можно проводить корпоративные мероприятия, мастер-классы, тематические мероприятия, дни рождения; просто вкусно пообедать или поужинать с друзьями или любимым человеком, спеть в караоке на русском, украинском, английском и даже на индийском языках", - обещает Камалия.

Поклонники завалили ее поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего. Однако, были люди, которые обратили внимание на то, что открытие прошло как раз к разгару заражаемости коронавирусом и введению карантина выходного дня.

"При коронавирусе меньше посещать общественные места", "а як же коронавірус?", "Давно люблю эту даму, просто как женщину .", "С удовольствием приедем, как будет возможность прилететь в Украину", "Молодцы, удачи и всего наилучшего", "Удачи Вам!!! Обязательно зайдем. К тому же... живем на Подоле", - пишут в комментариях.