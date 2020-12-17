"А можно вид сзади?": Анна Седокова показала развратное фото

Анна Седокова / Instagram

Бывшая ВИА Гра Анна Седокова устроила поклонникам сексуальный показ.

Седокова в откровенном боди позировала только в одних чулочках, демонстрируя фигуру во всей красе. Анна сделала сразу несколько фото - сэлфи в зеркало шкафа в полный рост, показывая аппетитные формы и длинные ножки, а также фото ножек в чулках крупным планом, спровоцировав поклонников на разные фантазии.

"Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я", - прокомментировала певица свои снимки.

Девушка вызвала одобрение поклонников своей соблазнительной фигуры, и даже пошлые шутки.

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова / Instagram

"Не, не люблю. Люблю колготки))) разные сексуальные и красивой текстуры - мужчины любят из срывать. Рекомендую особенно под платья. Без ничего больше",

"Чулочки - это секси безусловно",

"Я люблю их снимать зубами",

"Шикарные ножки-чулочки. Девушка супер",

"А можно вид сзади?",

"Мдаа. Чулочки - и женственность и красота. Особенно с кружевом самое оно"

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