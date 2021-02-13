"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина похвалилась сексуальной фигурой на пикантном фото, для которого она позировала топлес.

Снежана Бабкина показала в своем Instagram шикарное тело без лифчика. Она показала цветное и черно-белое фото, на котором позирует топлес, прикрывая одной рукой грудь, а другой рукой подтягивая стринги, которые видны под спущенными штанами. На шее и запястье у нее одного цвета бархотки.

"Всех с Новым годом! А почему бы и ДА! ЧБ или ЦВЕТ?", - пишет Снежана под фото.

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Свои фото Снежана приурочила началу новому году по китайскому календарю и рассказала о значении 12 февраля в гороскопе.

"Пятница - День Венеры! 12.02.2021 - Новый Лунный Год! Венера и Луна - это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна - исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девочки, вперед!", - пишет она.

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

"Оооооо, вауууу, Снежана это огонь! Очень красиво!",

"Цвет",

"ЧБ",

"ЧБ более художественная", - пишут ей в комментариях

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