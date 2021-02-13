УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото

13 февраля 2021, 07:15

Жена и концертный директор Сергея Бабкина Снежана похвалилась потрясающей фигурой топлес.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина похвалилась сексуальной фигурой на пикантном фото, для которого она позировала топлес.

Снежана Бабкина показала в своем Instagram шикарное тело без лифчика. Она показала цветное и черно-белое фото, на котором позирует топлес, прикрывая одной рукой грудь, а другой рукой подтягивая стринги, которые видны под спущенными штанами. На шее и запястье у нее одного цвета бархотки.

"Всех с Новым годом! А почему бы и ДА! ЧБ или ЦВЕТ?", - пишет Снежана под фото.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Свои фото Снежана приурочила началу новому году по китайскому календарю и рассказала о значении 12 февраля в гороскопе.

"Пятница - День Венеры! 12.02.2021 - Новый Лунный Год! Венера и Луна - это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна - исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девочки, вперед!", - пишет она.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/
  • "Оооооо, вауууу, Снежана это огонь! Очень красиво!",
  • "Цвет",
  • "ЧБ",
  • "ЧБ более художественная", - пишут ей в комментариях

Ранее игривая Аделина Дели похвасталась сочными формами на пикантных фото.

Снежана Бабкина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца Тина Кароль поставила точку в скандале с ПоляковойТина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую женуТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ваннойСамая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфиЖена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи
Следующий материал

Последние новости

07:15
"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото
07:02
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли Видео
06:56
Клонирование vs смерть: есть ли будущее у Слуги народа мнение
06:33
На видео пропагандистов РФ о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер Видео
06:04
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
Реклама
05:26
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
05:05
Эксперт распек подготовку Украины к COVID-вакцинации и назвал новую опасность Видео
04:40
Эксперт оценил шансы Разумкова стать президентом Видео
04:12
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
03:28
Какие напитки уберут отеки на теле Видео
02:53
Академик объяснил, зачем Украина создает собственную вакцину против COVID-19 Видео
02:45
Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей
02:10
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
00:55
"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото
00:19
Посол Канады раскрыла, чего требуют от Украины западные лидеры Видео
12 февраля, пятница
23:54
Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации Видео
23:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
23:25
"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду Видео
22:50
Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин
22:35
Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус
Реклама
22:07
Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых Видео
22:00
Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины Видео
21:59
В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2
21:42
Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена Видео
21:41
Защита Трампа резко отреагировала на импичмент Видео
21:23
Астролог назвала самый напряженный период марта Видео
21:16
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:58
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
20:37
В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях
20:31
Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером Видео
20:15
Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы Видео
20:13
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2
19:58
Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность" Видео
19:56
В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд Видео
19:30
На Европу обрушились аномальные морозы Видео
19:15
Intel потроллила процессоры Apple и призвала переходить на ПК
19:01
Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис
19:01
Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках
18:56
Что подарить парню на 14 февраля Видео
18:44
В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем Видео
Реклама
18:30
Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину Видео
18:29
В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери
18:16
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
18:08
На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов Видео
18:02
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
18:00
В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
17:55
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
17:37
Кива рассказал, как его деда "расстреляли" жители Львова, но он "выжил"
17:12
В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления: что нужно знать
17:12
Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять