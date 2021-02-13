"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото

Жена и концертный директор Сергея Бабкина Снежана похвалилась потрясающей фигурой топлес.
Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина похвалилась сексуальной фигурой на пикантном фото, для которого она позировала топлес.
Снежана Бабкина показала в своем Instagram шикарное тело без лифчика. Она показала цветное и черно-белое фото, на котором позирует топлес, прикрывая одной рукой грудь, а другой рукой подтягивая стринги, которые видны под спущенными штанами. На шее и запястье у нее одного цвета бархотки.
"Всех с Новым годом! А почему бы и ДА! ЧБ или ЦВЕТ?", - пишет Снежана под фото.
Свои фото Снежана приурочила началу новому году по китайскому календарю и рассказала о значении 12 февраля в гороскопе.
"Пятница - День Венеры! 12.02.2021 - Новый Лунный Год! Венера и Луна - это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна - исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девочки, вперед!", - пишет она.
- "Оооооо, вауууу, Снежана это огонь! Очень красиво!",
- "Цвет",
- "ЧБ",
- "ЧБ более художественная", - пишут ей в комментариях
Ранее игривая Аделина Дели похвасталась сочными формами на пикантных фото.