"Агонь!": Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица и победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева рассказала, что подтолкнуло ее к такому усиленному изучению танцев, чтобы она смогла добиться потрясающего успеха в этой сфере. Девушка привлекла к истории внимание пикантным фото в Instagram.

На фото Илона примерила total-white стиль, покорив красотой в костюме-двоечке из расклешенных брюк и жакета. Под жакет она не надела ни белья, ни кофточки, так что на снимке Гвоздева засветила сексуальную грудь.

"Что нас не убивает делает сильнее или как "3" по джаз-танцу влюбила меня в танцы навсегда. Когда я была студенткой 1 курса хореографии был у нас куратор, который вёл дисциплину джаз-танец. В целом он был не просто моим куратором, в тот момент он был первым педагогом, который влюбил меня в профессию, научил танцевать современные танцы, открыл дверь в мир преподавания и до сих пор учит меня жизни", - вспоминает девушка..

Она рассказала, как плохая оценка заставила ее встрепенуться, и очень серьезно взяться за танцы.

"В целом тогда, я думала весь мир против меня и эта жуткая несправедливость по отношению ко мне. Но сейчас я понимаю,что благодаря этой "3" я пыталась долгое время доказать своему куратору как же он ошибался на счет меня и что все таки я заслуживаю большего, переехав в Киев я долгие годы упорно работала над собой, над техникой танца чтоб в итоге на 5 курсе получить такую желанную "5".Сейчас конечно вспоминаю об этом с улыбкой на лице и часто рассказывают своим ученикам и студентам эту поучительную притчу про себя!", - пишет она.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva/

"Кипяток",

"Красавица",

"Ти величезна молодчинкаІ така шикарна в цьому костюмі, просто бомба",

"Агонь!",

"Нереальная", - пишут в комментариях.

Напомним, российская певица Нюша разделась на пикантном фото в ванной.