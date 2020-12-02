Актер фильма Собачье сердце умер от коронавируса

Борис Плотников / кадр их к\ф Собачье сердце

Актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом. 71-летний исполнитель роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце после поступление в больницу с коронавирусом несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Причина смерти Бориса Плотникова - остановка сердца, пишет издание КП.ру в телеграм.

Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. В кино дебютировал в 1976 году в фильме Восхождение.

Снимался он вплоть до 2018 года, когда сыграл в российском фильме Годунов.

Также до своей кончины Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Борис Плотников - биография.

Будущий актер Борис Плотников родился в Невьяве в Свердловской области 2 апреля 1949 году. У него было 2 высших образования - он окончил Свердловское театральное училище в 1970 году и Уральский государственный университет в 1983 по специальности филология.

Его дебют состоялся в 1976 году в фильме Восхождение, и сразу после этого актера понесло наверх водоворотом удачи.

Плотников снимался по 3-5 фильмов в году, играл в театре, занимался озвучкой мультиков, и даже сыграл в рекламе косметики Faberlic.