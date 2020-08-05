Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом

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Один из старейших нынче президента Украины Владимира Зеленского друг артист Александр Пикалов признался, что перенес смертельную китайскую хворь.

По слова Пикалова, у него была "средняя форма" коронавируса, и он был в больнице. Об этом он рассказал Анатолию Анатоличу в Зе Интервьюэре, но не стал распространятся о сроках болезни.

Пикалов признался, что переносил болезнь в средней форме, но при этом Александр чувствовал себя так, будто его сбила машина.

Его госпитализировали и лечение проходило под наблюдением врачей около недели - температура была на уровне 37,5.

"Состояние было такое, будто сбила машина. В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком", - рассказал Пикалов.

Как уверяет комик, сейчас он здоров, это показал повторный тест.

Александр Пикалов и Анатолий Анатолич - интервью:

"У меня теперь есть антитела к коронавирусу… Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает", — добавил Пикалов.

Напомним, в середине июня появилась информация, что жена Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом.