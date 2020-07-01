Александр Прохоров - ТОП-14 интересных фактов о хореографе Танцев со звездами

Александр Прохоров / Пресс-служба

Александр Прохоров танцевал в двух последних сезонах Танцев со звездами - с Анитой Луценко и Анной Ризатдиновой, причем, Ризатдинова в паре с ним прошла в финал и с небольшим перевесом проиграла Ксении Мишиной.

Зрители и поклонники знают теперь Александра Прохорова как талантливого танцовщика, хореографа, партнера Анны Ризатдтновой и Аниты Луценко. Судьи - Екатерина Кухар, Влад Яма, Франсиско Гомес и Григорий Чапкис не один раз делали комплименты мастерству Александра! А возьмут ли Александр участвовать в новом сезоне Танцы со звездами?

Главред предлагает несколько интересных фактов о жизни Александра Прохорова, о которых вы могли не знать.

Интерес к танцевальному искусству у Александра возник в довольно взрослом возрасте - 15 лет. Александр - многократный победитель и лауреат конкурсов спортивно-бального танца. Танцор снимался в клипах с известными украинскими артистками: Олей Цибульской, Камалией, Натальей Могилевской, Златой Огневич и другими. Как артист балета, Александр принимал участие в работе над созданием таких проектов как Дизель Шоу Вечерний Квартал. Танцор делится, что для него семья и семейные ценности - главное в жизни! Саша - старший брат двух прекрасных сестер-близняшек. Артист обожает сладкое и не может устоять перед аппетитным кусочком тортика, а тем более домашним печеньем! Александр Прохоров / Пресс-служба Самым сексуальным в женщине Прохоров считает взгляд. А еще Сашу привлекают длинные ноги и скромность! Александр оставляет в секрете то, свободно ли его сердце или нет. Артист считает, что личная жизнь должна оставаться личной. Однако это не мешает ему каждый день получать сотни писем от поклонниц, которые приглашают Сашу на свидание. Любимое занятие Александра - спорт. Танцовщик каждое утро бегает по несколько километров на свежем воздухе. Во время карантина Саша открыл для себя еще одно увлечение - езда на велосипеде. Своим любимым танцем Прохоров называет румбу. В нем чувствует себя комфортно и раскованно. Александр Прохоров и Анна Ризатдинова / пресс-служба В детстве мечтал стать баскетболистом, художником, археологом, но все изменилось с приходом танца в жизни. Два сезона Танцы со звездами подряд, пары Александра Прохорова с Анной Ризатдиновой и Анитой Луценко судьи и зрители называют самыми техничными парами сезонов! В сезоне 2019 года на шоу Танцы со звездами пара Прохорова и Ризатдиновой стала рекордсменом по количеству эфиров с высшими баллами от судей! Александр часто проводит мастер-классы для юных танцоров. Так, в своем родном городе, он провел мастер-класс сразу для нескольких сотен желающих на центральной площади.

Напомним, что в июне организаторы Танцы со звездами опубликовали список звезд, среди которых участники или участницы нового сезона шоу, и предложили отгадать, кто именно из них будет танцевать в 2020 году.