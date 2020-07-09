"Фигурка класс!": Алена Шоптенко в бикини впечатлила поклонников

Алена Шоптенко / Instagram

Танцор, хореограф 1+1 Алена Шоптенко показала свою стройную фигурку в бикини и рассказала, как молодой маме можно отправиться отдохнуть, и что из этого будет.

Алена Шоптенко в Instagram поделилась с поклонниками историей из жизни и впечатлила своей фигурой.

"И так, последовательность действий, когда мама очень устала и понимает, что если не отдохнуть, то кто-то может пострадать:

Прийти к мужу и заявить, что для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдёт в себя⁣; Быстро собрать вещи и уехать, чтоб ничто "случайно" не отвлекло и не оставило еще на день⁣; По приезду выдохнуть, расслабиться, но каждые 30 минут звонить и узнавать все ли в порядке с ребенком⁣⁣; На 3-ий день думать под каким предлогом уехать домой; По возвращению домой, жалеть, что как-то мало отдохнула и быстренько планировать отдых всей семьей.

Ну как-то так я отдохнула", - пишет Шоптенко, добавив тег маме надо отдохнуть

На фото Шоптенко позирует в черном с бежевым бикини с развевающимися распущенными волосами на фоне леса.

Поклонники не только оценили "тру стори" с отдыхом, когда есть маленький ребенок, но и засыпали девушку комплиментами за шикарную фигуру.

Алена Шоптенко / Instagram

"Фигурка класс!", "А подружку мама взяла с собой?))", "И последний пункт ясно осознать только переступив порог", "Хоч би на пару годин вирватись. На день раз в пару років було....", "Замечательная девушка", - пишут в комментариях.

Ранее молодая мама Ирина Морозюк впечатлила откровенными танцами и показала грудь