УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Фигурка класс!": Алена Шоптенко в бикини впечатлила поклонников

Хореограф проекта Танці з зірками Алена Шоптенко поделилась нежным фото и рассказала об отдыхе для молодой мамы.

9 июля 2020, 13:47
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Instagram

Танцор, хореограф 1+1 Алена Шоптенко показала свою стройную фигурку в бикини и рассказала, как молодой маме можно отправиться отдохнуть, и что из этого будет.

Алена Шоптенко в Instagram поделилась с поклонниками историей из жизни и впечатлила своей фигурой.

"И так, последовательность действий, когда мама очень устала и понимает, что если не отдохнуть, то кто-то может пострадать:

  1. Прийти к мужу и заявить, что для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдёт в себя⁣;
  2. Быстро собрать вещи и уехать, чтоб ничто "случайно" не отвлекло и не оставило еще на день⁣;
  3. По приезду выдохнуть, расслабиться, но каждые 30 минут звонить и узнавать все ли в порядке с ребенком⁣⁣;
  4. На 3-ий день думать под каким предлогом уехать домой;
  5. По возвращению домой, жалеть, что как-то мало отдохнула и быстренько планировать отдых всей семьей.

Ну как-то так я отдохнула", - пишет Шоптенко, добавив тег маме надо отдохнуть

На фото Шоптенко позирует в черном с бежевым бикини с развевающимися распущенными волосами на фоне леса.

Поклонники не только оценили "тру стори" с отдыхом, когда есть маленький ребенок, но и засыпали девушку комплиментами за шикарную фигуру.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Instagram

"Фигурка класс!", "А подружку мама взяла с собой?))", "И последний пункт ясно осознать только переступив порог", "Хоч би на пару годин вирватись. На день раз в пару років було....", "Замечательная девушка", - пишут в комментариях.

Ранее молодая мама Ирина Морозюк впечатлила откровенными танцами и показала грудь

Алена Шоптенко новости шоу бизнеса Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками
Сейчас вы просматриваете новость «"Фигурка класс!": Алена Шоптенко в бикини впечатлила поклонников». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:09
Рак прямой кишки: опасные симптомы и факторы риска
13:57
В Луцке военных заставили осушать лужи перед визитом Зеленского Видео
13:47
"Фигурка класс!": Алена Шоптенко в бикини впечатлила поклонников
13:44
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
13:35
Путин уговаривал Порошенко, что "Украина – красивая страна" – Деркач Видео
13:33
В Украину возвращается жара: синоптик назвала дату Видео
13:25
"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и Путина
13:00
Facebook заблокировала ботоферму, потратившую до 2$ млн на дискредитацию оппонентов Порошенко
12:57
МОЗ: Covid-19 в Украине спровоцировал новую проблему для детей Видео
12:49
Почему душевный разговор Порошенко и Путина не вызывает удивления мнение
12:40
Как забеременеть: названы "работающие" факты
12:30
Как кофеин на самом деле влияет на организм - что рассказали медики
12:20
Порошенко может назначать своих людей при Зеленском – Деркач Видео
12:10
"Жму руку, Владимир Владимирович": опубликованы записи разговоров Порошенко и Путина Видео
11:59
В Сербии бунтуют против карантина: полиция применила слезоточивый газ Видео
11:54
Хоумлендер сбросил ребенка с крыши в новом тизере сериала Пацаны-2 Видео
11:41
Порошенко создал в Украине "банду" – Деркач Видео
11:37
Порошенко планировал диверсию в Крыму Видео
11:34
Первые признаки деградации и распада США уже налицо мнение
11:28
Актриса Найя Ривера утонула в озере после отдыха с сыном
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять