"Классные сиськи": украинская супермодель топлес вышла на подиум

Алина Байкова / Instagram

Украинская модель Алина Байкова показала сексуальные формы топлес во время показа коллекции Юлии Айсиной, для которой она разделась до трусиков.

Алина Байкова прикрыла голою грудь наклейкой Censored в Instagram.

"Спасибо, Юлия Айсина за приглашение! Какое прекрасное шоу!", - подписала фото Алина.

Алина Байкова прошла подиумом в прозрачных юбке-шали и жакете, которые не скрывали ее совершенной фигуры. Из белья Алина Байкова надела только крошечные черные трусики, а соски на голой груди прикрыла наклейкой "Цензура". Поклонники пришли в дикий восторг от фото, но больше комментариев оставили на английском, испанском и португальском языках.

"как можно быть такой красивой", "Вау моя любовь Алина", "Ідеальне тіло ! Обожнюю Вас", "Nice boobs (Классные сиськи)", "Phenomenal, keep it going! (Невероятно, продолжай в том же духе), - пишут в коментариях.

