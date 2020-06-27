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"Секс, голые фото": Алина Байкова в прозрачном бикини завела сеть

Модель Алина Байкова поехала с семьей на отдых в Одессу, и завела поклонников своими шикарными формами на пикантном фото.

27 июня 2020, 21:27
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Украинская модель Алина Байкова, которая находится в топе знаменитых моделей мира, похвасталась идеальной фигурой, и вызвала бурный восторг своих поклонников.

Модель Алина Байкова, которая живет и работает в США, но на карантине была в Украине, показала фото с отдыха в прозрачном бикини в Instagram.

"Chilling", - подписала фото девушка.

На фото Алина Байкова позирует в крошечном бикини с полупрозрачным верхом, так что для фантазии остается совсем мало места.

На снимке Байкова позирует на шезлонге мокрая после купания и с кремом для лица. Алина демонстрирует стройные длинные ножки, плоский живот и сочные формы, которые способен скрыть какой-либо купальник.

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Поклонники очень благосклонно оценили ее фото.

"Как всегда секс", "Stunninng", "Очень голые фото , там же ребёнок с вами", "Ну, них*я себе", "Божественная", "Скинь фото, опубликую тебя", - пишут в комментариях.

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