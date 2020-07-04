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Алина Байкова топлес появилась на страницах модного глянца

Украинская супермодель Алина Байкова снялась для откровенной фотосессии без белья в австралийском глянцевом издании.

4 июля 2020, 04:22
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Украинская супермодель Алина Байкова поделилась снимками для австралийского журнала L’Officiel Austria Magazine, для которого позировала без белья и топлес.

Алина Байкова снялась в легких полупрозрачных платьях, продемонстрировал соблазнительные формы в своем Instagram.

Она отметила, что позировала в кадре Карлоса Руиса для австралийского глянца.

На фотографиях Алина Байкова позирует топлес без белья - повернувшись к фотографу спиной, и даже не прикрываясь руками.

На других фото она позирует в светлом платье в горошек, под которым видны ее соски, а также в фиолетовом блестящем платье и белым почти что прозрачным с пушистым воротником.

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Поклонники с восторгом приняли новые фото Байковой, написав массу комплиментов.

Ранее победительница Холостяка 2020 Даша Улянова соблазнительно выгнулась на пикантном фото.

Алина Байкова новости шоу бизнеса
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