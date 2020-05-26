УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Ах*ительные сиськи": Алина Гросу показала огромную грудь

26 мая 2020, 01:38

Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, похвасталась откровенным нарядом, под который не удалось спрятать огромную грудь.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Бывшая Маленька бджилка Алина Гросу показала откровенные фото, сделанные в черном комбинезоне с открытой спиной и очень-очень откровенным декольте.

Алина Гросу засветила свою пышную грудь в крошечном откровенном наряде, и завела сеть пикантными фото в Instagram.

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика #выбирайгросу 1/2/3/4/5? Как вам такой образ?)", - игриво подписала она фото.

На фото Алина Гросу позирует в черном комбинезоне - черные брюки и топ с открытыми боками и огромными декольте отлично составлены в единое целое, им удачно облегают откровенные формы певицы, выпячивая самое соблазнительное, что в ней есть.

  • Алина Гросу Instagram
  • Алина Гросу Instagram
  • Алина Гросу Instagram
  • Алина Гросу Instagram
  • Алина Гросу Instagram

"Каждое фото красиво по своему, но больше всего 3", "красивое фото , я на декольте запал.", "Ах*иеные сиски","Красотка", "однозначно,хотя на всех вышла огонь,красотка", "На всех фото красотка", "Немного вульгарно,но на это можно смотреть вечно", "Красавица! Но брюнеткой тебе било лучше!", - пишут в комментариях.

Ранее Мисс Украина показала грудь в интимной фотосессии

новости шоу бизнеса Алина Гросу
Сейчас вы просматриваете новость «"Ах*ительные сиськи": Алина Гросу показала огромную грудь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
"Ах*ительные сиськи": Алина Гросу показала огромную грудь
00:55
Психологи выяснили, полезна ли регулярна матерщина для здоровья
00:30
В Госстате констатировали провал инвестиций в украинскую экономику
00:19
День Лукерьи: какой сегодня праздник 26 мая и кого поздравлять
25 мая, понедельник
23:55
Богдана хотят судить после случая в зоопарке с "козлиной дурной" Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая Видео
23:22
Под Луцком на заводе Торчин выявили вспышку Covid-19
22:44
Появилось видео, как в Кривом Роге девушка стреляла в прокурора Видео
22:40
Виноваты во всех смертных: Саакашвили признался, кто помешал ему стать вице-премьером
22:38
"Мне все равно": Оксана Самойлова раскрыла правду о Джигане
22:09
ВОЗ припугнула Африку "тихой эпидемией"
21:53
Нацрада требует от телеканалов перевыполнения языковых квот
21:37
Саакашвили накинулся на нардепов из-за закона об "игорке"
21:35
Від пацанки до панянки 2020 - кто победил в 4 сезоне Видео
21:22
"Коля, что ты куришь?": в Сети шутят над открытием метро от нардепа Тищенко
21:11
Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: новые перспективы и рост возможностей Видео
21:07
Киев оказался в опасности из-за дождя: уже подготовлен спецтранпорт
20:56
В Киеве резко подскочит температура – синоптик Фото Видео
20:33
Украинцам грозит очередное подорожание коммунальных услуг
20:22
В Кабмине поведали, когда стартует продажа билетов на поезда
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять