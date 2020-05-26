"Ах*ительные сиськи": Алина Гросу показала огромную грудь

Алина Гросу / Instagram

Бывшая Маленька бджилка Алина Гросу показала откровенные фото, сделанные в черном комбинезоне с открытой спиной и очень-очень откровенным декольте.

Алина Гросу засветила свою пышную грудь в крошечном откровенном наряде, и завела сеть пикантными фото в Instagram.

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика #выбирайгросу 1/2/3/4/5? Как вам такой образ?)", - игриво подписала она фото.

На фото Алина Гросу позирует в черном комбинезоне - черные брюки и топ с открытыми боками и огромными декольте отлично составлены в единое целое, им удачно облегают откровенные формы певицы, выпячивая самое соблазнительное, что в ней есть.

"Каждое фото красиво по своему, но больше всего 3", "красивое фото , я на декольте запал.", "Ах*иеные сиски","Красотка", "однозначно,хотя на всех вышла огонь,красотка", "На всех фото красотка", "Немного вульгарно,но на это можно смотреть вечно", "Красавица! Но брюнеткой тебе било лучше!", - пишут в комментариях.

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