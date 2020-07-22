"Бджилка уже не та!": Алина Гросу показала голые ножки на пикантном фото

Алина Гросу / Instagram

Певица Алина Гросу, которая снимается в таинственном фильме в Одессе, поделилась новым пляжным фото.

"Маленька бджилка" показала фото в бикини в Instagram.

"Какая температура сейчас в вашем городе?)))", - написала Гросу и добавила хєштег "шалена спека".

Алина Гросу позировала в комплексе отдыха на берегу моря на скамеечке-качели в черно-фиолетовом бикини.

Девушка засветила сочные ягодицы и длинные ножки, не прикрытые лишней одеждой, чем привела в дикий восторг подписчиков.

Алина Гросу / Instagram

"Омг. Звезда ! Как нам такую фигуру обрести после карантина ?", "Повзрослела!)))", "Да! Бджилка уже не та!)))", "Очень крутые формы", "Красивая Барби", "Красотка", "Дуже шалена аж мiй телефон cпiтнiв", - пишут в комментариях.

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