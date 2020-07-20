"По взрослому": Гросу бесстыже засветила свои достоинства ради фанатов

Алина Гросу / Пресс-служба

Певица Алина Гросу после съемок в Одессе решила похвастаться откровенными фото с своих купальниках, и вызвала у поклонников неподдельный интерес к своей фигуре.

Алина Гросу показала сочные формы в Instagram.

"P.s. Спасибо, Одесса за солнечный приём. Поработали, теперь можем отдохнуть", - пишет Гросу.

После этого она опубликовала целый пакет своих горячих фото, которые поклонники оценили по достоинству.

Не пропустили огромную грудь певицы, завалили комплиментами ее стройную фигуру, а самые придирчивые высказались о том, что фото слишком откровенные.

"Мысленно греюсь лучиками солнца и морской волной, но снова пора возвращаться в работу:)С сегодняшнего дня у меня стартуют съёмки в картине", - добавила она.

"Ты выглядишь как ТОП – модель с обложки", "Ну как их сравнить? хоть жопой повернись", "Потрясна дівка", "Ох и секси малыха, лучше б меня почувствовала а не море", "Круто", "Вот это фигурка красотка", "Секси", "Откровенно сильно. Меня бы за такой купальник из дома не пустили бы )", "Ты суперская!!!))) Есть еще фото!)))", "Какая же богиня. Ммм", "Офродита", "Я что-то пропустила, думала 2 полоски было", "А вот это уже по взрослому, 2", "2) ого, попа секси", "Сексуальна", - пишут в комментариях.

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