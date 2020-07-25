"Жаришка": Алина Гросу показала загорелую грудь

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу показала большую грудь, уже загорелую за столько времени на пляже в Одессе.

Алина Гросу завела сеть откровенным фото в новом купальнике, и рассказала интимный стих в Instagram.

"Жаришка продолжается...И не могу сдержаться...Вчера я услышала самые приятные слова в своей жизни. Я окрыленней и счастливей,Скорее, с роду не была...Одну меня, кто всех строптивей,Глазами съел - все отдала. Любовью окружил бездумной... А я растаяла навек. С тобою буду я безумной. Но ты такой же человек. Алина (твоя)", - написала она.

На фото Алина Гросу позирует в бирюзовом бикини, которое отлично подчеркнула ее длинные стройные ножки и огромную сочную грудь.

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу / Instagram

"Сколько у вас купальников", "Фигура конечно", "Идеально красивая!!!", "Дааа,купальников у тебя куча это я понял)))красивая", "Сойдет", - пишут в комментариях.

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