"Упала": голая дочь Добкина показала сбитые коленки на провокационном фото

Алла Добкина / Instagram

Дочь Михаила Добкина Алла похвасталась горячими фото из дома в Козине под Киевом, где она поставила геопозицию.

Алла Добкина прикрылась только белой рубашкой для откровенной фотосессии в Instagram.

"Утром прочитала, что любовь признали официально психическим заболеванием. название F 63.9. Кто у меня здесь с таким заболеванием?", - пишет она.

На фото Алла Добкина позирует с полным макияжем, а на фото эффектные блики отбрасывает ее полуприкрытая фигура либо после душа либо после лосьена для тела.

Она показал два фото - сидя на кресле, бросая пристальный взгляд в сторону и придерживая рубашку на груди, и откинув голову назад, придерживая наряд вверху и внизу. При этом девушка закинула ногу за ногу, так что ее подписчики не только оценили ее стройные формы, но и обратили внимание на сбитые колени.

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

"Зай , у девочек просто сердце разбитое а у тебя колени", "Алла, что с коленями случилось?", "Всегда любила отличаться", "упала, шрамы остались", "Но самое замечательное,когда заражаются двое", "Я то думала, что со мной что-то не так, а оказалось я здорова!!!!", "Я недавно подхватила F 63.9, но считаю это лучше, чем COVID-19", "Судя по сбитым коленкам с F63.9 у тебя все ок", "Лучше им не болеть))", "очень красивое высказывание и вы тоже!!!!", - пишут ей в комментариях.

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