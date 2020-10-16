Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников

Алла Костромичева / Instagram

Телеведущая Нового канала модный эксперт и модель Алла Костромичева взбудоражила фантазию своих поклонников откровенным черно-белым фото.

На снимке Алла Костромичева снялась в шикарном платье, но без белья, и показала его в Instagram.

"***

Снимала платье, обнажая душу,

Кичась собственной откровенностью.

Срывался голос, сквозняком простуженный.

Упал курс у валюты верности.

Прощались холодно. Поцелуй все глуше

Под навесами ларьков косолапых.

Ты ж всегда знаешь сам как лучше...

Компромисс - панацея для слабых.(с)", - пишет она под своим фото/

На фото Алла Костромичева позирует топлес в шикарном вечернем платье и в бархатных перчатках по локоть, повернувшись спиной к фотографу и снимая с себя расстегнутое на спине платье, демонстрируя голую спину и сексуальное тело.

Алла Костромичева / Instagram

"Минутка ликбеза. Знак (с) обозначает copyright, то есть авторство", - добавила Алла.

"Гугл через пару минут: " известная модель показала все прелести" ахахахах", "Как талантливо написано!", "

"Алла, Вы шикарная!", "суперб кадр! Бомба!"

"Божественно", "Люблю когда у женщин красивые спины "

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