Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников

Телеведущая и эксперт шоу Супер топ-модель по-украински Алла Костромичева поразила мир моды шикарной фигурой.
Телеведущая Нового канала модный эксперт и модель Алла Костромичева взбудоражила фантазию своих поклонников откровенным черно-белым фото.
На снимке Алла Костромичева снялась в шикарном платье, но без белья, и показала его в Instagram.
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Снимала платье, обнажая душу,
Кичась собственной откровенностью.
Срывался голос, сквозняком простуженный.
Упал курс у валюты верности.
Прощались холодно. Поцелуй все глуше
Под навесами ларьков косолапых.
Ты ж всегда знаешь сам как лучше...
Компромисс - панацея для слабых.(с)", - пишет она под своим фото/
На фото Алла Костромичева позирует топлес в шикарном вечернем платье и в бархатных перчатках по локоть, повернувшись спиной к фотографу и снимая с себя расстегнутое на спине платье, демонстрируя голую спину и сексуальное тело.
"Минутка ликбеза. Знак (с) обозначает copyright, то есть авторство", - добавила Алла.
"Гугл через пару минут: " известная модель показала все прелести" ахахахах", "Как талантливо написано!", "
"Алла, Вы шикарная!", "суперб кадр! Бомба!"
"Божественно", "Люблю когда у женщин красивые спины "
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