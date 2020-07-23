Без стыда и совести - внучка Елизаветы ІІ показала грудь

Амелия Виндзор / instagram.com/amelwindsor

Британская принцесса Амелия снялась в белье, и завела поклонников неподобающим для королевской особы фото.

Дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса и двоюродная внучка Елизаветы II показала молодые формы в Instagram.

"Сюрприз для лучшего понимания Dior (транслируется онлайн с моего дивана в стиле истинного 2020)", - пишет она.

На фото Амелия позирует в кожаном жакете и яркой юбке, а вместо кофты она надела только лифчик, который засветил молодую грудь.

Демонстрация сочных женских форм - против правил королевской семьи, но Амелия отказалась от престолонаследования, но не так скандально, как Меган Маркл.

Амели Виндзор / instagram.com/amelwindsor

Амелия ведет светскую жизнь, посещают вечеринки и пышные модные мероприятия. Леди Амелия учится в частном католическом пансионе святой Марии близ Аскота (Беркшир). Собирается связать свою карьеру с журналистикой, как и ее кузина Габриэлла Кингстон.

Напомним, что Леди Амелии 24 года.

По правилам британской королевской семьи, обнажать руки и ноги выше колена или локтя запрещено этикетом. Меган Маркл злостно нарушала все правила этикета.

Как известно, Меган Маркл и принц Гарри ушли из британской семьи, и Гарри до сих пор выплачивает в виде кредита средства, потраченные на них семьей.