"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом

Анастасия Леухина / Instagram

Участница шоу Топ-модель по-украински на Новом канале Анастасия Леухина показала вызывающие фото, на которых позировала топлес и с грудью крупным планом.

Анастасия Леухина устроилf провокацию в Instagram.

"Аморал или эстетика?", - написала она.

Еще больше фото показала ее фотограф - Мария Шанко, которая и устроила ей эту фотосессию.

На снимках Анастасия Леухина позирует а черных брюках и белой маечке, которую завязала на животе, а для некоторых фото и вовсе сняла. Леухина на фото показала свое тело во всей красе, продемонстрировав татуировки и сексуальные женский формы.



"Звичайно, що аморально. Естетика не заключається в оголеному тілі", "Дура", "Мда",

"сразу +10 лет к возрасту(", Ні те, ні інше "

"все таки эстетика ", "Неотразимая",

Ранее украинская певица Анастасия Приходько показала грудь на развратном фото.