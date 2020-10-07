"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом

Украинская модель, участница шоу Топ-модель по-украински поразила своих поклонников пикантным фото, и спровоцировала их на обсуждение.
Участница шоу Топ-модель по-украински на Новом канале Анастасия Леухина показала вызывающие фото, на которых позировала топлес и с грудью крупным планом.
Анастасия Леухина устроилf провокацию в Instagram.
"Аморал или эстетика?", - написала она.
Еще больше фото показала ее фотограф - Мария Шанко, которая и устроила ей эту фотосессию.
На снимках Анастасия Леухина позирует а черных брюках и белой маечке, которую завязала на животе, а для некоторых фото и вовсе сняла. Леухина на фото показала свое тело во всей красе, продемонстрировав татуировки и сексуальные женский формы.
"Звичайно, що аморально. Естетика не заключається в оголеному тілі", "Дура", "Мда",
"сразу +10 лет к возрасту(", Ні те, ні інше "
"все таки эстетика ", "Неотразимая",
Ранее украинская певица Анастасия Приходько показала грудь на развратном фото.