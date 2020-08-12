"Шикарны вид!": DJ Nana показала пышную грудь крупным планом

Анастасия Кумейко / Instagram

Украинская певица, танцовщица и DJ NANA Анастасия Кумейко завела сеть откровенными фото отдыха в Турции, который она проводит со своим парнем Русланом Квинтой.

Анастасия Кумейко в Instagram похвасталась сочной грудью.

"Расписание на неделю", - написала Анастасия

На фото Анастасия позирует на поручнях в бассейне - прикрыв глаза и частично опустив их, позирует согнув ножки и оттопырив попу , чтобы показать во всей красе. А также Анастасия подставила под камеру огромную пышную грудь крупным планом, так что все поклонники пришли в дикий восторг.

Анастасия Кумейко / Instagram

"Викрадуть турки...", "тут ещё не ясно, кто-кого", "Идеальное тело. Точка", "Нереальная", "Кто же ты по гороскопу, я влюбился в твою попу", "Вах", "Шикарный вид!!!", - пишут ей в комментариях.

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