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"Мозги отключаются": DJ Nana топлес изогнулась в развратной позе

14 мая 2020, 07:05

Знаменитая певица и диджей - DJ Nana опубликовала откровенное фото без трусов

DJ Nana
DJ Nana / Instagram

Девушка музыкального продюсера Руслана Квинты, Настя Кумейко опубликовала фото, на котором позирует без трусиков и топлес - в одних только колготах в сеточку.

DJ Nana без белья взбудоражила развратным фото в Instagram.

"А вы любите ребусы? Отгадайте какие три свои трека я зашифровала ниже. Кто правильно ответит, тот получит щедрую порцию лайков от меня!", - пишет Нана.

На фото DJ Nana позирует сидя на стуле подогнув одну ногу, одетая только в колготы-сеточки, совершенно голая, соблазняя сочной грудью и длинными соблазнительными ножками, накачанные умелыми танцами и шикарной растяжкой. Она наклонилась вперед и выставила правую руку вперед так, чтобы прикрыть свою соблазнительную грудь.

DJ Nana
DJ Nana / Instagram

"Цю пристрасть не можливо приховати, то я не про треки", "Трудно сказать, но как подумаю об этих трех, которые снизу, мозги отключаются", "Ля, какой пупсик", "Как там пожарные вызываются с мобильного?", "Доктор, я Вас обожаю", "Нана, это просто Вау!", "Спасибо, красоточка", "Такая красивенная, что не до ребусов", - пишут в комментариях.

До этого Даша с Холостяка обнажила сочные ягодицы.

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