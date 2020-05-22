DJ Nana заинтриговала пикантным фото

DJ Nana / Instagram

DJ Nana в платье ?????È? предстала в элегантном образе в шикарном платье продемонстрировала стройные ножки и пышную грудь в элегантном декольте.

Анастасия Кумейко похвалилась идеальными формами в Instagram.

"Я хочу ужинать с тобой, чтобы ты рассказывал, что ты думаешь обо мне, а я говорила о тебе. Я хочу, чтобы мы спорили, что лучше: жить дома или за границей, в городе или на природе. Я хочу рассуждать с тобой о доме нашей мечты, даже зная, что, вероятно, мы и не будем жить там. Чтобы ты рассказывал мне обо всех своих идеях и планах. Я хочу удивиться, когда ты скажешь мне: "Бери свой паспорт, мы уезжаем!", - пишет Настя под фото.

На фото она позирует на кушетке в шикарном платье-корсете без беретелек и с очень открытыми ногами. Девушка показывает во всей красе длинные стройные ножки, а ее шикарная грудь с трудом помещается в откровенном декольте.

DJ Nana / Instagram

Поклонники с восторгом восприняли фото и предложение Насти, и написали ей, как и комплименты, так и предложения схватить паспорт и уехать.

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