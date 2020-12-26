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Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото

26 декабря 2020, 07:15

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась провокационным фото, на котором она не надела белье.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о том, что 2020 для нее получился очень плохим, и обрушились все ее планы, еще до начала официального карантина и объявления пандемии.

Певица решила очень странно подвести итоги уходящего года, и проиллюстрировала свои "приключения" пикантным фото, на котором позирует полуголая в ванной.

"Сейчас лента Инстаграм будет пестрить постами об чудных итогах 2020 года...Я лишь просто опишу его. Думала ли я, сидя за новогодним столом и радуясь новому 2020, что он будет таким "насыщенным"? НЕТ! Однозначно! Я только отошла от политических стрессов... и думала о том, что я спокойно отдохну январь, февраль и начну готовить новые песни, продумывала стиль, вела переговоры о съёмках клипа и строила планы на будущее: где провести отпуск, в какой лагерь отправить дочку, успеть подготовить сына в школу футбола и ещё много всего... Как и все остальные...И тут на тебе!", - эмоционально возмущается певица.

Первые больные коронавирусом в мире кардинально разрушили все ее планы

на 2020 год.

"Все планы резко изменились и жизнь в целом. Постоянный страх, боязнь неизвестного: что будет дальше? И я поняла, что теперь жить здесь и сейчас. Далеко идущих планов не строить...ровно на один день. И вот декабрь... я сижу и думаю о том, что на март у меня те же планы что и на 2020! Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать!", - все же подвела свои итоги 2020 года певица.

Она показала фото, на котором лежит в черном белье в ванной, обнажив ягодицу и правую ножку, а также заинтриговав глубоким декольте, которое у нее оказалось под водой. Девушка действительно заинтриговала - на фото она лежит в ванной без лифичка, но коротенький наряд так подпрыгнул внизу на ягодицах, что нельзя определить, надела Настя Приходько трусики, или нет.

"Причем тут это фото, спросите вы? Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголенная половинка попы, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать свой яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021! P.P.S. Ну, а фото красивое, согласитесь", - объяснила она свой снимок.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official/

"Вода аж белая от лепестков", "Прекрасная", "Спасибки, Настенька. С наступающими праздниками. Здоровья Всем. Успехов в добрых делах, проектах и т. д. Веры в лучшее и верных друзей", - пишут ей в комментариях.

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