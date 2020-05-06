Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь

Анастасия Рудая / Instagram

Модель Анастасия Рудая из Одессы решила побаловать своих поклонников горячими фото, на которых она позирует топлес, и показала интимные моменты в Instagram.

25-летняя одесситка Анастасия Рудая побаловала поклонников упругой грудь на черно-белых фото.

Анастасия Рудая показала молодую грудь на фото, где она топлес повернулась в полуоборота к фотографу. Она не стала прикрывать голую грудь, так что правила Instagram трещат по швам. На других фото Анастасия повернулась к фотографу и поклонникам лицом, но при этом она стала прикрывать грудь руками.

Анастасия Рудая / Instagram

Анастасия Рудая / Instagram

Анастасия Рудая / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от горячих фото девушки и забросали ее комплиментами.

"Красотка, и это выглядит не пошло, а красиво и эстетично", "Ничего себе", - пишут ей в комментариях к фото.

Напомним, в итоге, в 3 сезоне Топ-модель по-украински победила Мальвина Чукля. Анастасия Рудая дошла почти что до полуфинала, но все же не прошла все испытания.