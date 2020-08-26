Анастасия Волочкова без белья появилась на обложке глянца

Анастасия Волочкова / Instagram

Эксцентричная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, что украсила обложку глянцевого журнала - World Fashion Russia за сентябрь.

Анастасия Волочкова похвалилась фото без белья на своем Instagram.

"Обложка сентябрьского номера журнала World Fashion Russia", - подписала она фото.

Волочкова позировала для фото без белья - откровенное серебристое платье не предусматривает лифчик, либо его наличие было бы заметно не вооруженным глазом.

Волочкова повернулась вполоборота к фотографу, продемонстрировав зрителям свой мощный бюст, голую спину и плечи.

Примечательно, что и на странице Волочковой, и на странице журнала комментарии к фото выключены - это обусловлено негласной битвой Анастасии с хейтерами, которые заваливают ее комментариями, как только она их включает.

Анастасия Волочкова / Instagram

Тем не менее, Волочкова добавила к фото традиционные тэги, и оно уже собрало почти 5 тысяч лайков за 4 часа онлайн.

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