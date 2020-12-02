УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь

2 декабря 2020, 00:08

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась слишком откровенным фото, для которого снималась в одном прозрачном наряде.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова, которая отличается эпатажными выходками и часто показывает развратные фото, решила показать очень личное фото, на котором позирует без лишнего белья на отдыхе.

Свое пикантное фото Анастасия показала на личной странице в "инстаграм", где у нее уже более полугода отключены комментарии из-за хейтеров.

"В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха", - написала она.

На фото Волочкова позирует по колено в воде без купальника, только в прозрачной накидке с капюшоном и солнцезащитных очках.

Отсутствие лифчика выдает прозрачный наряд, который прикрывает только соски, позволяя груди свободно находиться без поддержки. В то же время присутствие трусиков на фото определить невозможно, так как Волочкова положила руки на талию - а там могут быть полосочки от трусиков с высокой талией.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети часто критикуют балерину за нестандартную внешность и поведение, поэтому все закончилось тем, что она выключила комментарии на своей странице, и ограничила к ней доступ.

Ранее Оля Цибульская в прозрачном белье завела развратным фото

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Названа официальная причина смерти Шона КоннериНазвана официальная причина смерти Шона Коннери Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноябряСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020 Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фотоВалерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото
Следующий материал

Последние новости

01:11
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина
00:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
00:56
В НАТО обратились к России из-за ситуации в Беларуси Видео
00:33
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
00:25
Озвучена стоимость новогодних елок для украинцев
Реклама
00:10
Снежный шторм накроет Украину: синоптики обновили прогноз погоды на декабрь​ Видео
00:08
Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь
01 декабря, вторник
23:36
Санта Димопулос откровенно призналась, почему отдала кубок Танцев со звездами Саниной Видео
23:15
Глава ОТГ на Закарпатье оправдался за гимн Венгрии на присяге
23:02
Появились неожиданные подробности смерти Марадоны Видео
23:00
Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой
22:31
Военный эксперт озвучил причины развала НАТО
22:21
Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе - эксперт Видео
22:14
Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования Видео
22:08
Может ли быть пневмония без кашля: названы факты Видео
22:05
Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая Видео
21:59
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
21:51
НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц Видео
21:50
Шахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал Фото
21:48
Поддержка бизнеса во время карантина:​ появилось важное разъяснение Видео
Реклама
21:37
Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье Видео
21:27
Новая функция "Провести собрание" в Windows 10: как использовать и в чем особенности
21:26
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
21:18
Netflix готовит корейский ремейк сериала Бумажный дом
21:08
Сферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык
21:06
Евросоюз озвучил сроки утверждения вакцины от COVID-19 Видео
20:53
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
20:36
"Локдаун не поможет​": медик озвучила сроки окончания пандемии COVID-19 в Украине​ Видео
20:34
Уруский угодил в громкий скандал из-за нарушения карантина в Турции - СМИ
20:22
Арестович назначен внештатным советником Ермака
20:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта
20:11
В ЕС перечислили последствия скандальных решений КСУ
20:07
Восстановление после коронавируса: простые упражнения Видео
20:05
"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды ​ Видео
19:56
Звезда Академии Амбрелла совершила каминг-аут как трансгендер
19:56
Врач назвал ужасные последствия коронавируса Видео
19:34
"Положили глаз": в Крыму дно высохшего водоема хотят отдать под застройку Видео
19:30
Юлия Панкова перечислила полезные свойства мандаринов
19:20
В Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – Bild Видео
19:14
Украину атакуют морозы: народный синоптик назвал даты Видео
Реклама
19:10
Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали Видео
19:05
Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет Видео
18:55
Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы Видео
18:53
Компания LG запускает приложение LG Catalogue новости компании
18:49
Клава Кока, Little Big и Morgenshtern - в Украине больше всего слушают исполнителей из РФ Видео
18:43
Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз Видео
18:37
СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии Видео
18:36
Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря
18:35
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888
18:27
В предверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять