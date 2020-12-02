Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова, которая отличается эпатажными выходками и часто показывает развратные фото, решила показать очень личное фото, на котором позирует без лишнего белья на отдыхе.

Свое пикантное фото Анастасия показала на личной странице в "инстаграм", где у нее уже более полугода отключены комментарии из-за хейтеров.

"В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха", - написала она.

На фото Волочкова позирует по колено в воде без купальника, только в прозрачной накидке с капюшоном и солнцезащитных очках.

Отсутствие лифчика выдает прозрачный наряд, который прикрывает только соски, позволяя груди свободно находиться без поддержки. В то же время присутствие трусиков на фото определить невозможно, так как Волочкова положила руки на талию - а там могут быть полосочки от трусиков с высокой талией.

Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети часто критикуют балерину за нестандартную внешность и поведение, поэтому все закончилось тем, что она выключила комментарии на своей странице, и ограничила к ней доступ.

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