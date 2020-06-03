"Мне надо переспать": у Андре Тана насмешили креативным открытием магазинов

Андре Тан / Instagram

Знаменитый украинский модельер Андре Тан, который выпускает платья и наряды, о которых мечтает любая девушка в стране, открывает свои магазины после карантина, и вместе с сотрудниками придумал смешную идею, как позвать покупателей после ослабления карантина из-за коронавируса в Украине.

Андре Тан опубликовал в Instagram фото сотрудников, которые показали самые частые фразы, которыми их радували покупатели, и которых им так не хватало почти 3 месяца карантина.

"Теперь ты понимаешь, как сильно мы соскучились? С сегодняшнего дня открыты все наши магазины. Скорее приходи к нам. Мы так сильно тебя ждём. Нам есть, что тебе рассказать и показать. А тебе? Соскучилась за нами ???", - подписали новый пост в соцсети.

На фото сотрудники магазинов Андре Тана позируют с табличками, на которых написаны фразы, за которыми они так соскучились.

"Нам так не хватает: Мне надо переспать", "Мы так соскучились за: Я посоветуюсь с мужем", "Мы так тоскуем за: Ой, здесь Андре, а я не накрашена", "Мы хотим услышать: А есть такое, только красное?", "Скажите нам снова: А можно еще скидку?", - написали на табличках парни и девушки.

Напомним, в Украине с 1 июня начало действовать ослабление карантина из-за коронавируса относительно межрегионального транспортного соединения, тренажерных залов и учебных заведений. Магазины и ТРЦ официально могли открываться еще с 11 мая.

К ослаблению карантина "проснулись" и музыканты. Группа Время и Стекло представила расписание концертов прощального тура Финальные титры.