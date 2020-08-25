Ангел Victoria's Secret полностью обнажилась на интимном фото

Звезда модного бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала сексуальное тело на откровенном фото.
Ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол засветила аппетитные формы на пляже во время откровенной фотосессиии.
Кэндис Свейнпол покрасовалась стройной фигурой и сочными формами в Instagram.
"Быть свободной как океан", - написала модель.
Кэндис только отошла от родов и забот о новорожденном ребенке, и решила вернуться к фотосессиям Victoria's Secret, как начался карантин. Но девушка успела сняться уже в нескольких съемках, и теперь решила порадовать поклонников сочнейшим фото.
На фото Кэндис Свейнпол позирует сидя на коленках на песке совсем голой, томно глядя в камеру, и не скрывая ни упругих ягодиц, ни соблазнительных форм.
Поклонники пришли в дикий восторг от снимка, и он активно набирает лайки и комментарии.
Напомним, что Кэнди Свейнпол считается Ангелом бренда Victoria's Secret с 2010 года.
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