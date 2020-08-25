Ангел Victoria's Secret полностью обнажилась на интимном фото

Кэндис Свейнпол / Instagram

Ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол засветила аппетитные формы на пляже во время откровенной фотосессиии.

Кэндис Свейнпол покрасовалась стройной фигурой и сочными формами в Instagram.

"Быть свободной как океан", - написала модель.

Кэндис только отошла от родов и забот о новорожденном ребенке, и решила вернуться к фотосессиям Victoria's Secret, как начался карантин. Но девушка успела сняться уже в нескольких съемках, и теперь решила порадовать поклонников сочнейшим фото.

На фото Кэндис Свейнпол позирует сидя на коленках на песке совсем голой, томно глядя в камеру, и не скрывая ни упругих ягодиц, ни соблазнительных форм.

Поклонники пришли в дикий восторг от снимка, и он активно набирает лайки и комментарии.

Кэндис Свейнпол / Instagram

Напомним, что Кэнди Свейнпол считается Ангелом бренда Victoria's Secret с 2010 года.

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