Ангел Victoria's Secret топлес показала сочную грудь и длинные секси-ножки

Венгерская супермодель и ангел знаменитого бельевого бренда Барбара Павлин свела с ума поклонников откровенным фото.
26-летняя модель Барбара Павлин родом с Венгрии с марта 2019 стала официальным "ангелом" Victoria's Secret - супермоделью с идеальными данными.
Барбара Павлин решила неожиданно побаловать поклонников откровенным фото, на котором засветила свои достоинства в Instagram.
"Спешка и ожидание", - пишет девушка.
На фото Барбара Павлин в одном плаще сидит в гримерке в ожидании съемки, но с удовольствием попозировала и для бэкстейджа.
Девушка вытянула вперед длинные стройные ножки и закинула их друг на друга. Не до конца запахнутый плащ предоставил возможность поклонникам оценить сочные формы бюста модели.
Всего за час фото набрало более 730 тысяч лайков и тысячи комплиментов - девушка пользуется невероятной популярностью.
И Барбара Павлин может похвастаться завидными данными - при росте 175 см. Ее вес - 60 кг, грудь - 81 см, талия - 61 см, бедра - 93 см.
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