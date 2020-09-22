Ангел Victoria's Secret топлес показала сочную грудь и длинные секси-ножки

Барбара Павлин / Instagram

26-летняя модель Барбара Павлин родом с Венгрии с марта 2019 стала официальным "ангелом" Victoria's Secret - супермоделью с идеальными данными.

Барбара Павлин решила неожиданно побаловать поклонников откровенным фото, на котором засветила свои достоинства в Instagram.

"Спешка и ожидание", - пишет девушка.

На фото Барбара Павлин в одном плаще сидит в гримерке в ожидании съемки, но с удовольствием попозировала и для бэкстейджа.

Девушка вытянула вперед длинные стройные ножки и закинула их друг на друга. Не до конца запахнутый плащ предоставил возможность поклонникам оценить сочные формы бюста модели.

Барбара Павлин / Instagram

Всего за час фото набрало более 730 тысяч лайков и тысячи комплиментов - девушка пользуется невероятной популярностью.

И Барбара Павлин может похвастаться завидными данными - при росте 175 см. Ее вес - 60 кг, грудь - 81 см, талия - 61 см, бедра - 93 см.

Напомним, что до этого Maruv отметила рекорд нового клипа Sad Song развратными БДСМ-фото.