Ани Лорак лишила бывшего мужа доступа к бизнесу

Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак в ходе развода с Муратом Налчаджиоглу в России официально переоформила свой бизнес, чтобы поделить "Ани Лорак Продакшн". Певица оформила российскую компанию, чтобы получать деньги со своих концертов, и в итоге пришлось проходить аудит после развода и передела имущества.

Ани Лорак прошла проверку ФМС во время переоформления компании, пишет телеграм-канал Mash

"Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в компании, зарегистрированной в России. Сперва Лорак оформила в нашей стране статус индивидуального предпринимателя. А затем и полностью переоформила на себя эту компанию. Правда перед этим "Ани Лорак Продакшн" проверила ФМС", - говорится в сообщении.

Ани Лорак развелась со своим "турецким султаном" Муратом Налчаджиоглу еще в 2019 году в Украине, зато на России у нее возникли трудности с компанией "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты девушки. Экс-супругу там принадлежала половина компании, и полагалась прибыль.

Издание отмечает, что во время переоформления прошла проверка, потому что чиновники посчитали нарушением то, что их не уведомляли о сумме контрактов гражданки соседнего государства Ани Лорак.

Напомним, о разводе Лорак с Муратом стало известно еще в январе 2019 года.

Потом всплыли подробности - оказывается, брак носил формальный характер, а у Мурата Налчаджиоглу постоянно были любовницы.