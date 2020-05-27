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Ани Лорак лишила бывшего мужа доступа к бизнесу

27 мая 2020, 14:27

Ани Лорак окончательно разорвала отношения с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу - теперь в деловом аспекте. В итоге звезда начала индивидуальный бизнес в России.

Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак в ходе развода с Муратом Налчаджиоглу в России официально переоформила свой бизнес, чтобы поделить "Ани Лорак Продакшн". Певица оформила российскую компанию, чтобы получать деньги со своих концертов, и в итоге пришлось проходить аудит после развода и передела имущества.

Ани Лорак прошла проверку ФМС во время переоформления компании, пишет телеграм-канал Mash

"Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в компании, зарегистрированной в России. Сперва Лорак оформила в нашей стране статус индивидуального предпринимателя. А затем и полностью переоформила на себя эту компанию. Правда перед этим "Ани Лорак Продакшн" проверила ФМС", - говорится в сообщении.

Ани Лорак развелась со своим "турецким султаном" Муратом Налчаджиоглу еще в 2019 году в Украине, зато на России у нее возникли трудности с компанией "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты девушки. Экс-супругу там принадлежала половина компании, и полагалась прибыль.

Издание отмечает, что во время переоформления прошла проверка, потому что чиновники посчитали нарушением то, что их не уведомляли о сумме контрактов гражданки соседнего государства Ани Лорак.

Напомним, о разводе Лорак с Муратом стало известно еще в январе 2019 года.

Потом всплыли подробности - оказывается, брак носил формальный характер, а у Мурата Налчаджиоглу постоянно были любовницы.

Мурат Налчаджиоглу
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